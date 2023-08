L'OM a fixé son prix pour Guendouzi

Thibault Morlain

Désormais, à l'OM, on veut accélérer sur les ventes afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Cengiz Ünder a été vendu à Fenerbahce et d'autres Olympiens devraient suivre. On peut notamment penser à Matteo Guendouzi, l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif de Marcelino. L'OM aurait d'ailleurs fixé son prix.

Aujourd'hui, Matteo Guendouzi est encore un joueur de l'OM, lui dont on pensait que le transfert était acté pour cet été. Le changement d'entraîneur a toutefois redistribué les cartes et aujourd'hui, il n'est pas certain que Guendouzi s'en aille d'ici le 1er septembre. Les rumeurs continuent toutefois d'arriver concernant le milieu de terrain de l'OM. C'est notamment le cas en Italie.

C'est 20M€ pour Guendouzi

Ce jeudi, c'est La Repubblica qui se penche sur l'avenir de Matteo Guendouzi. Et le quotidien italien révèle notamment le prix qu'espérerait obtenir l'OM pour le vice-champion du monde : 20M€. Les prétendants de Guendouzi sont donc prévenus, à commencer par la Lazio, intéressée par le Français.

La Lazio et Galatasaray intéressés