C'est officiel, le PSG annonce son nouveau numéro 10

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques heures après l'officialisation de Neymar, qui est repassé par le Campus PSG pour saluer ses ex-partenaires, son numéro 10 ne sera pas resté vacant bien longtemps. En effet, Ousmane Dembélé, qui avait opté dans un premier temps pour le 23, va bel et bien prendre le mythique numéro 10 avec la pression qu'il représente.

Très actif sur le mercato, le PSG a notamment bouclé une vente retentissante, à savoir celle de Neymar. Le Brésilien a été cédé à Al-Hilal pour plus de 90M€, une vente inespérée pour le club de la capitale qui cherchait à se séparer de son Brésilien depuis quelques saisons. Et l'Arabie Saoudite a rendu un sacré service aux Parisiens.

Neymar laisse vacant le numéro 10

Neymar était d'ailleurs de passage au Campus PSG à Poissy ce jeudi afin de saluer une dernière fois ses désormais ex-partenaires parisiens. Le Brésilien quitte donc Paris et laisse vacant le numéro 10 qu'il porte depuis son arrivée en 2017 et que Javier Pastore lui avait cédé après l'avoir eu dans le dos pendant seulement une saison, celle de la transition entre Zlatan Ibrahimovic et Neymar.

Following in the footsteps of greatness#DEMB10UZ pic.twitter.com/Is3VvslpiM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023

Dembélé en profite !

Mais le numéro 10 ne sera pas resté vacant bien longtemps. En effet, alors que certains observateurs se demandaient si ce numéro mythique allait rester vacant une saison entière, ou si une future recrue en hériterait, il n'aura finalement pas fallu attendre bien longtemps pour connaître la réponse. Le PSG vient effectivement d'officialiser son numéro 10 et il s'agit... d'Ousmane Dembélé ! Après avoir laissé fuiter l'information, le club l'annonce donc de manière officielle avec le hashtag Demb10uz. L'ancien ailier du Barça avait initialement opté pour le 23, son numéro à Rennes, puisque le 11 avait été choisi par Marco Asensio, arrivé quelques semaines avant, tandis que le numéro 7 reste évidemment la propriété de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé succède donc a certaines légendes du club qui ont porté le numéro 10 à l'image de Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Néné, Javier Pastore, Safet Susic ou bien Rai.