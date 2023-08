Le PSG annonce son nouveau 10 après Neymar ?

Thomas Bourseau

Pour la première fois depuis 2017, le PSG n’a plus de numéro 10 attitré. Et pour cause, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain cette semaine afin de devenir le nouveau meneur de jeu d’Al-Hilal. Le club de la capitale pourrait-il effectuer une saison sans numéro 10 ? Pas à en croire la boutique du PSG sur le site officiel. Ousmane Dembélé semblerait en effet avoir hérité du numéro de Neymar.

Après six saisons passées au Paris Saint-Germain, Neymar s’en est allé. Résultat, le Brésilien a laissé vacant l’emblématique numéro 10 du PSG. En tant que nouvelle tête de gondole du club parisien avec les départs successifs de Lionel Messi et de Neymar ainsi que celui de Marco Verratti qui semble être imminent comme le10sport.com vous l’a confié, Kylian Mbappé pourrait hériter du numéro 10, comme il l’arbore en équipe de France.

Le 10 est vacant au PSG, Mbappé l’héritier ?

Le PSG aurait pris une autre direction. Très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG a recruté un bon nombre de joueurs et notamment dans le secteur offensif. Proche de Kylian Mbappé chez les Bleus notamment, Ousmane Dembélé a débarqué au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Et il semblerait que Dembélé soit l’heureux élu, et non Mbappé.

La demande insolite de Neymar pour quitter le PSG https://t.co/7Dj9Aids68 pic.twitter.com/0QtZvqPhd5 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Après Neymar, Dembélé nouveau numéro 10 du PSG ?

Le site officiel du PSG a involontairement vendu la mèche. En se rendant dans la boutique digitale du club, on peut y personnaliser son maillot pour un flocage. Le numéro 10 est en effet attribué à Ousmane Dembélé sur le site internet du Paris Saint-Germain. Le suspense est donc terminé.