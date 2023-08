Mercato : Il quitte le PSG et fait déjà une promesse

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a bouclé de nombreuses recrues, mais en a également profité pour dégraisser son effectif. Recruté en 2020 afin de succéder à Edinson Cavani à la pointe de l’attaque parisienne, Mauro Icardi n’aura jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien. Vendu cet été à Galatasaray contre 10M€, le buteur argentin a lâché une belle promesse envers les supporters du club stambouliote.

Avec l’arrivée de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, mais également avec les départs de Lionel Messi et désormais de Neymar, le PSG semble avoir entamé un nouveau cycle. Mais afin de repartir sur des bases plus saines et davantage cohérentes sur le plan sportif, le club parisien a dû se séparer de plusieurs joueurs indésirables cet été.

Icardi a définitivement rejoint Galatasaray

C’est le cas de Leandro Paredes ou encore de Renato Sanches partis tous deux du côté de l’AS Rome, mais également de Mauro Icardi. L’Argentin, malgré des débuts prometteurs, n’aura jamais réussi à assumer ce rôle de numéro 9 au sein du PSG. Après une très bonne saison du côté de Galatasaray en prêt ( 22 buts inscrits en 24 matchs de championnat disputés), Icardi a définitivement rejoint le club turc contre 10M€, et espère pouvoir continuer de marquer les esprits à Istanbul.

« Je donnerai tout ce que je peux pour ce maillot »