Transferts : Ils disent oui au PSG, une double opération à 100M€ ?

Randal Kolo Muani et Bradley Barcola pourraient être les deux dernières recrues estivales du PSG. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain serait susceptible de boucler cette double opération contre un chèque de 100M€. A l’affût, le club de la capitale attendrait le moment propice pour frapper.

Le PSG n’a cessé de recruter dans le secteur offensif cet été. Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé ont tous débarqué à Paris à l’intersaison. Et il se pourrait que le club de la capitale n’ait pas terminé son le remodelage de son effectif en attaque. Depuis quelque temps, il est question d’une volonté du Paris Saint-Germain de mettre la main sur Randal Kolo Muani ainsi que sur Bradley Barcola.

Les grandes lignes des contrats de Barcola et de Kolo Muani déjà discutées ?

Il semblerait que le PSG ne compte pas choisir. C’est du moins l’information communiquée par Le Parisien dans ses colonnes du jour ce jeudi. Selon le quotidien de la capitale, Bradley Barcola aurait donné le feu vert au club parisien et les grands axes du contrat auraient déjà été vus par les deux parties. Même son de cloche pour Randal Kolo Muani. Il ne manquerait plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les deux clubs pour l’indemnité du transfert.

20M€ pour Barcola et 80M pour Kolo Muani ?