Après Dembélé, le PSG prépare deux transferts

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, le PSG a frappé très fort, et notamment en attaque. Malgré tout, le club de la capitale ne compterait pas en rester-là, ayant pour objectif de recruter encore deux joueurs offensifs : Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (20 ans, OL).

Après avoir totalement manqué son recrutement lors de l'été 2022, Luis Campos fait le maximum pour se rattraper. En effet, le conseiller football du PSG réalise un mercato estival XXL, ayant renforcé toutes les lignes de son équipe.

Le PSG veut recruter deux nouveaux attaquants

Plus précisément, le PSG a recruté Arnau Tenas dans les buts, Milan Skriniar et Lucas Hernandez en défense, Cher Ndour et Manuel Ugarte dans l'entrejeu et dans le secteur offensif, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio et Gonçalo Ramos ont rejoint les rangs parisiens. Et malgré ses quatre recrues en attaque, le PSG aurait prévu de s'attaquer à deux autres joueurs : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Kolo Muani et Barcola dans le viseur du PSG