Transfert à 100M€, le PSG reçoit une réponse énigmatique

Le mercato du PSG n'est pas terminé. Le club parisien voudrait le conclure en beauté en mettant la main sur Bradley Barcola (OL), mais aussi sur Randal Kolo Muani. Mais l'Eintracht Francfort se montre réticent à lâcher le buteur tricolore valorisé 100M€. Ancien du PSG et coéquipier de Kolo Muani, Kévin Trapp s'est prononcé sur son avenir.

Après les arrivées, vient le temps des départs au PSG. Ces derniers jours, le club parisien s'est focalisé sur les ventes. Une manière de récupérer des liquidités avant d'entamer la dernière ligne droite de ce mercato. Le club de la capitale est parvenu à dégraisser son groupe en se séparant de Neymar, Abdou Diallo, Leandro Paredes ou encore Renato Sanches. Grâce à ces opérations, le PSG espère boucler l'arrivée de deux joueurs.

Mbappé : Le PSG a pris une nouvelle décision https://t.co/lDgY74jD5P pic.twitter.com/uNvtHUGY30 — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Kolo Muani aurait donné son accord au PSG

Le premier est Bradley Barcola, qui a déjà donné son accord au PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le second se nomme Randal Kolo Muani, également enclin à rejoindre ses coéquipiers équipe de France : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe. Reste à convaincre l'Eintracht Francfort, qui se montre gourmand. Sa valeur est estimée à 100M€, mais la formation allemande aurait à coeur de boucler ce dossier assez vite.

Trapp veut le conserver en Allemagne