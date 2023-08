Transferts : Une star dit non au PSG et déballe tout

Thomas Bourseau

Cet été, le PSG a eu à cœur de boucler le transfert d’un attaquant de pointe et a finalement accueilli Gonçalo Ramos. Pour autant, comme le10sport.com vous l’a confié, le Paris Saint-Germain en pinçait pour Harry Kane et plus précisément Luis Campos. Néanmoins, le club a jeté l’éponge et n’avait pas vraiment de chances de parvenir à ses fins.

Au terme de la saison dernière, il a rapidement été stipulé par la presse que le PSG cherchait à recruter un attaquant axial de renom pour initialement épauler Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque avant qu’un nouveau feuilleton entourant l’avenir du champion du monde tricolore voit le jour. La volonté du PSG de mettre la main sur un attaquant est restée inchangée, mais une piste activée très tôt est vite tombée à l’eau. Le10sport.com vous a confirmé le 14 août dernier un intérêt de Luis Campos pour Harry Kane. Néanmoins, le conseiller football du PSG a été refroidi par les attentes salariales du clan Kane très élevées ainsi que l’indemnité de transfert de 100M€ réclamée par Tottenham alors qu’il ne restait qu’une seule année de contrat à Kane.

«Ca a joué un grand rôle dans ma décision de venir ici»

Finalement, le transfert d’Harry Kane a eu lieu… mais au Bayern Munich qui a lâché 110M€ pour mener à bien cette opération. Invité à s’exprimer sur les raisons de son choix dans l’émission Football Daily de Sky Sports, Kane a tenu le discours suivant. « J'ai toujours dit, tout au long de ma carrière, que je n'aimerais jamais prendre ma retraite en ayant l'impression que... : « J'aurais pu faire plus ou me dépasser un peu plus ». Et ça a joué un grand rôle dans ma décision de venir ici parce que j'ai senti que pour m'améliorer, je devais jouer au plus haut niveau ».

«Beaucoup de gens parlent des trophées et des raisons pour lesquelles je suis venu ici»