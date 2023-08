Neymar : L’entraîneur du PSG à l’origine de son transfert ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique a pourtant pu admirer la magie de Neymar lorsqu’il l’avait sous sa houlette au FC Barcelone. A son arrivée au PSG cet été, l’entraîneur espagnol ne s’est pas mis en travers des plans de sa direction concernant la vente du Brésilien. Bien au contraire. De quoi conforter Neymar au sujet de ses envies de départ nées un an plus tôt. Explications.

L’espace de trois saisons au FC Barcelone, Neymar et Luis Enrique ont travaillé ensemble en raflant une multitude de titres dont la Ligue des champions en 2015. Alors forcément, au moment de la nomination de l’ancien sélectionneur de la Roja et ex-coach du Barça au poste d’entraîneur du PSG cet été, il était normal de songer à une nouvelle collaboration entre les deux hommes, d’autant plus que le contrat de Neymar au PSG courrait jusqu’en juin 2027.

Luis Enrique a poussé Neymar vers la sortie et vers Al-Hilal

Néanmoins, comme L’Equipe et RMC Sport le dévoilaient dernièrement, Luis Enrique qui était alors accompagné du conseiller football du PSG à savoir Luis Campos, avait fait entre autres part à Neymar qu’il ne comptait pas sur lui pour le nouveau projet sportif mis en place au Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par The Athletic ces dernières heures. Et ce serait d’ailleurs ce discours de son nouvel entraîneur Luis Enrique qui aurait conforté Neymar dans ses envies d’ailleurs remontant à une année.

