Transfert à 100M€, le PSG reçoit une réponse claire

C'est l'un des derniers dossiers brûlants du mercato européen. Convoité par de nombreux grands clubs, Randal Kolo Muani est notamment l'une des priorités du PSG d'ici le 1er septembre. Néanmoins, alors que la Bundesliga reprend ses droits ce week-end, Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, se montre assez serein concernant la situation de son attaquant pour lequel le club allemand réclamerait 100M€.

Le marché des attaquants a pris feu cet été. Marcus Thuram (Inter Milan), Harry Kane (Bayern Munich), Loïs Openda (RB Leipzig), Gonçalo Ramos (PSG) ou encore Rasmund Hojlund (Manchester United) ont tous changé de clubs durant le mercato estival. Ce n'est pas encore le cas de Randal Kolo Muani qui a vu les pistes menant à Manchester United et au Bayern Munich se refroidir. Mais celle du PSG. Et pour cause, le club de la capitale continue de vouloir renforcer son secteur offensif et discuterait d'un transfert de l'international français.

Francfort calme tout le monde pour Kolo Muani

Directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krösche s'est d'ailleurs prononcé sur l'éventuel transfert de Randal Kolo Muani. « La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estival. Il est prêt pour le début de la saison (...) Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue », assure-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport .

Kolo Muani dans le groupe de Francfort pour la 1ère journée de Bundesliga ?