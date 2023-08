Combien de joueurs vont signer au PSG avant la fin du mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG fait clairement partie des clubs les plus actifs sur le marché. Et pour cause, non seulement le club parisien à enregistrer dix mouvements dans le sens des arrivées, mais surtout, cet été les champions de France parviennent à très bien vendre, ce qui n'est pas habituel. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé. Mais combien de joueurs vont encore venir renforcer le PSG ?

Comme attendu, le PSG dynamite le mercato. Ainsi, dix joueurs ont été recrutés à savoir Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Lee Kang-In, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Milan Skriniar, Marco Asensio, Arnau Tenas, Cher Ndour et Gonçalo Ramos. Mais surtout, le PSG a impressionné par sa faculté à bien vendre, ce qui est inédit depuis l'arrivée du Qatar à la tête du club parisien. Ainsi, le club de la capitale a réussi l'exploit de récupérer quasiment 100M€ pour le transfert de Neymar vers Al-Hilal. Abdou Diallo, Leandro Paredes, Renato Sanches, El Chadaille Bitshiabu, Mauro Icardi, Djeidi Gassama et Eric Dina Junior Ebimbe sont également partis, sans oublier les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos dont les contrats n'ont pas été prolongés. De quoi laisser des liquidités pour continuer son recrutement. Mais combien de joueurs va encore recruter le PSG ?

Le PSG accélère pour Kolo Muani et Barcola

Une chose est sûre, le club de la capitale semble avoir l'intention de recruter au moins deux nouveaux attaquants, malgré la réintégration de Kylian Mbappé. Ainsi, les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola reviennent avec insistance. D'après Relevo , le PSG va même très sérieusement accélérer dans les prochaines heures pour l'attaquant de l'Eintracht Francfort, tandis que le profil de l'ailier de l'OL plaît beaucoup à Luis Enrique selon RMC Sport . Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a déjà transmis trois offres, dont la dernière estimée à 35M€, bonus compris. Mais Lyon a tout repoussé jusque-là.

Deux milieux de terrain également attendus ?