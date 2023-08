Dembélé signe au PSG, il interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé devrait prolonger d'une année avec le PSG ou tirer un trait sur certaines primes de fidélité, avant de changer de club dans un an. Interrogé sur ce dossier, Guti a affirmé que le numéro 7 parisien n'avait qu'un seul intérêt à rempiler : l'argent.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année. Malgré tout, le numéro 7 du PSG pourrait prolonger jusqu'en 2025 pour apaiser les tensions avec sa direction.

Le PSG annonce son nouveau 10 après Neymar ? https://t.co/g9a5durKWV pic.twitter.com/ijjlV7CXQa — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Une prolongation de Mbappé au PSG ?

Selon les informations de Sports Zone , Kylian Mbappé a convenu avec le PSG de prolonger son engagement d'une saison avec une clause de départ avantageuse ou de renoncer à une partie de ses primes de fidélité. Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito , Guti s'est prononcé sur la possibilité de voir le capitaine de l'équipe de France parapher un nouveau bail à Paris. Selon l'ancienne gloire du Real Madrid, Kylian Mbappé ferait mieux de ne pas prolonger, même si Ousmane Dembélé vient d'arriver au PSG ; à moins qu'il ne favorise l'argent à sa carrière sportive.

«S'il prolonge, ça démontre qu'il agit pour l'argent»