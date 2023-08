Transfert imminent à l'OM, ce sera 11M€

Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement quelques mois à l'OM, Ruslan Malinovskyi serait déjà sur le départ. En effet, le club marseillais aurait bouclé le départ de son attaquant ukrainien, qui devrait rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une clause qui serait fixée à 11M€.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a fait le nécessaire pour boucler la signature de Ruslan Malinovskyi. Pour faire plier la direction de l'Atalanta, Pablo Longoria a négocié un prêt avec une option d'achat. Une clause à hauteur de 10M€ levée cet été. Malgré tout, Ruslan Malinovskyi ne devrait plus faire long feu à l'OM. En effet, l'attaquant de 30 ans serait sur le point de retrouver la Serie A italienne.

Un prêt avec option d'achat de 11M€

Selon les informations de La Repubblica , Ruslan Malinovskyi est en passe de faire son retour en Italie. Toutefois, l'international ukrainien ne devrait pas revenir à l'Atalanta, et ce, même si ce serait son souhait. A en croire le média transalpin, l'OM aurait trouvé un accord avec le Genoa pour boucler un prêt avec option de Ruslan Malinovskyi. Une information confirmée par Foot Mercato ce jeudi après-midi.

Malinovskyi sera à Gènes samedi