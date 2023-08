OM : C'est confirmé pour la prochaine recrue ?

Jean de Teyssière

L'OM a été très actif sur le mercato et n'a pas encore terminé son marché. Pablo Longoria cherche encore à faire venir des joueurs, notamment offensif. Wilson Isidor, ancien Monégasque, évoluant aujourd'hui en Russie, dans le club du Lokomotiv Moscou aurait trouvé un accord avec l'OM, qui n'a pas qu'à trouver un terrain d'entente avec le club russe, autour des 6-7M€.

Après avoir recruté Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM cherche à nouveau à faire venir un élément offensif. Depuis quelques jours, une rumeur évoque un accord déjà passé entre un joueur français du championnat russe et l'OM...

Accord OM-Isidor

Dans son édition de mercredi, le journal L'Equipe évoquait un accord entre Wilson Isidor et l'OM. Une information à nouveau confirmée par le quotidien français ce jeudi. Javier Ribalta a un accord de cinq ans avec Wilson Isidor, l'attaquant du Lokomotiv Moscou. L'ancien attaquant de l'AS Monaco âgé de 22 ans a marqué quatre buts la saison dernière, en 17 matchs.

Le Lokomotiv Moscou attend 6-7M€