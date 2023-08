Mercato : Le patron de l'OM fixe un objectif à 40M€

Jean de Teyssière

L'élimination de l'Olympique de Marseille mardi soir lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos va avoir des effets négatifs sur les finances olympiennes. Déjà, l'OM peut faire une croix sur une somme d'environ 20M€ et pour compenser cette perte, Pablo Longoria va devoir vendre pour 40M€. Après l'élimination, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, a appelé Longoria et ont parlé de cette élimination.

L'OM avait pourtant tout bien commencé. Un recrutement ambitieux et une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions acquise jusqu'à la 96ème minute. Mais une faute de Matteo Guendouzi dans sa surface de réparation a tout changé et les Grecs du Panathinaïkos ont ensuite remporté la séance de tirs au but pour éliminer les hommes de Marcelino. Une élimination qui aura de grosses conséquences sur les finances marseillaises.

Réunion entre McCourt et Longoria

Cette élimination a été suivie de près par le propriétaire américain de l'OM : Franck McCourt. Le boss n'a pas assisté à ce match au stade Vélodrome mais selon L'Equipe , il est resté attentif à cette rencontre. Après la fin d'aventure de son équipe, Franck McCourt a appelé Pablo Longoria pour discuter de la suite. Les deux hommes sont encore ambitieux pour cette saison, même si cette non qualification fait perdre au minimum 20M€.

Après son départ de l’OM, il prépare un retour surprise https://t.co/DgF9cuhOYK pic.twitter.com/70daLnmg6h — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Longoria doit vendre pour 40M€