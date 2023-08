Il quitte l'OM et se lâche sur son départ

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après l'annonce de son départ de l'OM, Dimitri Payet a choisi sa prochaine destination puisqu'il s'engagera avec Vasco de Gama dans les prochains jours. En attendant de rejoindre le Brésil, l'ancien numéro 10 marseillais sort du silence sur son départ de l'OM et justifie également son choix inattendu pour la suite de sa carrière.

Voilà un peu plus d'un mois que l'OM a convoqué une conférence de presse surprise durant laquelle Dimitri Payet s'est présenté avec Pablo Longoria. L'occasion pour le président marseillais d'annoncer le départ de son numéro 10. Le Réunionnais va finalement rejoindre Vasco de Gama, et sort du silence pour la première fois depuis son départ de l'OM.

Un joueur de l’OM fait capoter son transfert https://t.co/Cn1fVN1cOv pic.twitter.com/74yHic7fMt — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Je suis très heureux»

« C’est le but que je recherchais aussi. C’était d’avoir un challenge aussi excitant et aussi palpitant qu’avec l’OM. Donc je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux (...) C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. Et, comme je l’ai dit, jouer dans des ambiances comme celle-là (à Marseille, ndlr). C’est aussi pour cela que je suis resté si longtemps ici. Voilà, c’est tout simplement ça. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer. Il y a aussi des objectifs importants avec mon nouveau club donc il faudra faire ce qu’il faut », confie l'ancien numéro 10 de l'OM à RMC .

«Cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi»