Mercato : La star du RC Lens claque la porte et se lâche sur son départ

Thibault Morlain

Malgré la qualification du RC Lens en Ligue des Champions pour cette saison, Seko Fofana a décidé de faire ses valises. Arrivé en 2020 de l’Udinese, l’Ivoirien, capitaine de Franck Haise, a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite, rejoignant Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Forcément, ce départ a fait énormément parler et Fofana s’est expliqué concernant son choix de carrière.

Homme fort du RC Lens ces dernières saisons, Seko Fofana a décidé de prendre un chemin différent de celui des Sang et Or. En effet, l’Ivoirien a quitté le club lensois lors de ce mercato estival. Courtisé par Al-Nassr en Arabie Saoudite, Fofana a rejoint le club où évolue Cristiano Ronaldo, laissant alors un gros vide du côté du RC Lens. La fin d’une belle histoire d’amour qui aura débuté en 2020 à son arrivée de l’Udinese. Et ce mardi, pour L’Equipe , le nouveau joueur d’Al-Nassr a pris la parole.

« Mon instinct me disait que c'était le bon choix »

« Tout le monde se posait la question quand je suis arrivé de savoir pourquoi j'avais choisi Lens. Je l'avais fait parce que je croyais dans ce projet. Et j'ai toujours dit que je voulais faire revenir Lens en Coupe d'Europe. L'été dernier, j'avais eu des sollicitations de gros clubs mais j'avais le sentiment de ne pas avoir terminé mon histoire avec Lens. Cet été, j'ai eu des approches aussi et j'ai dit : "Je vais disputer la C1 avec Lens.'' Et Al-Nassr est arrivé. On m'a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix, j'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l’accepte », a d’abord expliqué Seko Fofana.

« Il ne faut pas se limiter à l’aspect financier »