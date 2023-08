La star du RC Lens claque la porte, son retour déjà annoncé

Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens a perdu deux de ses joueurs les plus importants de la saison dernière : Loïs Openda et Seko Fofana. Pour ce qui est de l’Ivoirien, il a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Désormais, Fofana évolue à Al-Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo. Oui mais voilà, alors que le milieu de terrain vient à peine de quitter Lens, on pourrait déjà le revoir rapidement chez les Sang et Or.

Arrivé de l’Udinese en 2020, Seko Fofana s’est rapidement imposé comme le patron au RC Lens. Impressionnant au milieu de terrain, le capitaine de Franck Haise a contribué largement aux rayonnement des Sang et Or et à la qualification en Ligue des Champions la saison dernière. Oui mais voilà, cette belle histoire a pris fin. Un an après avoir prolongé, Seko Fofana a quitté le RC Lens. Le voilà aujourd’hui en Arabie saoudite, à Al-Nassr.

« Il espère bientôt venir »

Il n’empêche que le lien entre le RC Lens et Seko Fofana n’est pas rompu. En effet, au moment d’annoncer son départ, les Sang et Or révélaient que l’Ivoirien était devenu actionnaire du club. Franck Haise s’attend donc à le revoir rapidement du côté de Lens. « Il espère bientôt venir, d’une part parce qu’il est toujours très proche du club mais aussi ça sera, pas pour le fun, un actionnaire minoritaire du club. Il le souhaite, j’espère que ça se fera. J’espère qu’il viendra dire un petit bonjour aux gens du club, à ses coéquipiers, et puis aussi au public. Parce que, ce qu’il a apporté pendant trois ans, c’est quelque chose de très fort et ça c’est le plus important », a confié l'entraîneur de Lens en conférence de presse.

« On échange avec Seko »