Mercato : Le RC Lens annonce son prochain coup !

Après avoir perdu Loïs Openda qui a rejoint le RB Leipzig pour une somme record, le RC Lens est toujours à la recherche de son nouveau titulaire indiscutable au poste de buteur. Franck Haise a d’ailleurs lâché ses vérités à ce sujet et confirme qu’il s’agit de la priorité pour la suite du mercato.

Après son excellente saison 2022-2023, le RC Lens connaît de grands changements en cette période de mercato estival ! Seko Fofana ainsi que Loïs Openda sont notamment partis, et le buteur belge a rapporté pas moins de 50M€ (bonus compris), soit le record de vente historique pour le club nordiste. Mais il faut désormais le remplacer à la pointe de l’attaque…

Il claque la porte du RC Lens et justifie son départ https://t.co/rK0hgMS1lf pic.twitter.com/iCFA90mRMA — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

« On travaille pour ce recrutement »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Franck Haise a évoqué la suite du mercato, et l’entraîneur du RC Lens confirme sa volonté de vouloir signer au plus vite un nouveau buteur pour que son effectif soit complet : « Il y a quelques pistes même s’il n’y en a pas 50. Il vaut mieux prendre son temps et faire les choses avec conviction plutôt que de se précipiter pour un joueur sur lequel on n’est pas totalement aligné ou convaincu. On a toujours fait comme ça. Evidemment que c’est toujours mieux d’avoir les joueurs le plus tôt possible (…) On travaille pour ce recrutement mais j’ai aussi des joueurs dans l’effectif qui sont en mesure de jouer et de bien le faire », indique Haise.

« On ne cherche pas son clone »