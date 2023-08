Le RC Lens fait une annonce importante pour son prochain transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec un déplacement périlleux à Brest. Et pour le moment, l'effectif des Sang-et-Or n'est pas au complet puisque le successeur de Loïs Openda n'a pas encore été recruté. Présent en conférence de presse, Franck Haise confirme d'ailleurs que le club travaille sur le recrutement d'un avant centre.

Auteur d'une saison exceptionnelle, avec à la clé, une place de dauphin du PSG synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions, le RC Lens renoue avec la Ligue 1 ce week-end. Les Lensois se déplacent effectivement à Brest dimanche à 13h pour lancer leur saison après un été très mouvementé qui a vu filer Seko Fofana et Loïs Openda, deux joueurs majeurs de Franck Haise la saison dernière. Et si l'ancien capitaine de Sang-et-Or a été remplacé par Andy Diouf, le buteur belge n'a toujours pas de successeur.

«On travaille sur le recrutement d'un 9»

Présent en conférence ce vendredi, Franck Haise a ainsi évoqué le mercato et la recherche d'un nouvel avant-centre. « On travaille sur le recrutement d'un 9. Maintenant, j'ai des joueurs dans mon effectif qui sont en mesure de jouer à ce poste », confirme l'entraîneur du RC Lens. Morgan Guilavogui, arrivé cet été en provenance du Paris FC, et Florian Sotoca sont les favoris pour occuper la pointe de l'attaque lensoise dimanche alors que Wesley Saïd est blessé.

Franck Haise conscient de la tâche qui attend le RC Lens