Il claque la porte du RC Lens et justifie son départ

Entraîneur-adjoint de Franck Haise la saison dernière, Yannick Cahuzac a pris la décision de quitter le RC Lens cet été. L'ancien joueur souhaitait se rapprocher de sa famille, restée en Corse, et avait accepté de rejoindre le projet niçois, avant l'équipe azuréenne fasse marche arrière. L'ancien Bastiais est revenu sur ces dernières semaines agitées.

Yannick Cahuzac ne découvrira pas la Ligue des champions avec le RC Lens. L'ancien joueur bastiais a pris la décision de quitter le Nord de la France cet été. Lors d'un long entretien accordé à Corse-Matin , l'ancien Sang et Or a justifié sa décision.

« J’ai eu une année très compliquée »

« J’ai eu une année très compliquée sur le plan personnel. Mes enfants sont rentrés en Corse, c’est très dur pour moi de vivre sans eux. Je m’étais laissé les six derniers mois pour voir comment j’évoluais. Au niveau des trajets et de la logistique, ce n’était pas simple. Le projet niçois est arrivé ensuite, être à 30-40 minutes de mes enfants, c’était essentiel. J’ai beaucoup de souvenirs de Lens magnifiques sportivement mais personnellement, ce sont beaucoup de souvenirs très compliqués. Je n’étais pas dans les meilleures dispositions psychologiques ces derniers mois, tout se mélangeait, j’avais besoin d’un nouveau départ » a annoncé Cahuzac. Initialement, l'ancien milieu défensif avait décidé de rejoindre l'OGC Nice. Mais le club a décidé de le recaler en raison de la colère des supporters azuréens. Désormais, il souhaite profiter de sa famille avant de rebondir.

Cahuzac va rebondir