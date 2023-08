Eden Hazard de retour en Ligue 1 ? Un club postule !

Thomas Bourseau

Eden Hazard se retrouve sans club et peine à retrouver un challenge depuis son récent départ du Real Madrid. Président du LOSC, Olivier Létang lui a ouvert la porte de son club formateur.

Ivan Cavaleiro n’est pas le seul joueur qui pourrait retrouver la Ligue 1 cet été grâce au LOSC. En effet, après sept saisons à voyager en Angleterre et en Turquie, le Portugais a définitivement quitté Fulham cet été pour signer en faveur du club lillois, sa deuxième expérience en France après l’AS Monaco. Lors d’une conférence de presse pour présenter Cavaleiro, Olivier Létang a évoqué un éventuel retour d’Eden Hazard au LOSC.

Henni l’interpelle pour l’OM, Létang laisse la porte du LOSC ouverte

Formé au LOSC avant de s’envoler et de briller à Chelsea pour au final peiner à vivre son rêve au Real Madrid, Eden Hazard est sans club depuis cet été, libéré par l’institution merengue. Dernièrement, la personnalité d ’Instagram Mohamed Henni lui glissait un appel du pied pour qu’il vienne jouer à l’OM. Olivier Létang, pour sa part, lui a laissé le temps de la réflexion pour la décision, en prenant le soin de ne pas fermer la porte du LOSC.

«Il n’y a pas eu de contacts directs, mais»