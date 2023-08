Mercato : Neymar lâche un indice, le PSG est fixé pour son transfert

Thomas Bourseau

Certes, Neymar serait emballé par un départ du PSG avant la fin du mercato, mais pas pour l’Arabie saoudite, gage de belle opération financière pour le club parisien. Le Brésilien aurait à cœur de retrouver le FC Barcelone en marge de la Coupe du monde 2026.

Et si Neymar venait à quitter le PSG cet été… pour rejoindre le FC Barcelone ? A en croire les informations communiquées par L’Équipe , le Brésilien n’aurait pas été surpris et encore moins effondré par l’annonce conjointe du conseiller football Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique sur le fait qu’il n’entrait plus dans les plans du Paris Saint-Germain. La cause ? Neymar cultivait avant même cette réunion de mercredi avec les deux hommes, l’envie d’aller voir ailleurs bien que son contrat au PSG n’expirera qu’en juin 2027.

Neymar veut rester en Europe jusqu’à la Coupe du monde, priorité à Barcelone

Et maintenant ? Neymar ferait d’un retour au FC Barcelone sa grande priorité comme annoncé par L’Équipe et surtout par The Independent. Neymar aurait à coeur de retrouver le club culé, où il a évolué pendant 4 saisons entre 2013 et 2017. Et la raison serait simple : le numéro 10 du PSG aimerait rester en Europe jusqu’au Mondial 2026 afin de se préparer au mieux pour la Coupe du monde. C’est pourquoi, d’après The Independent , il refuserait de répondre favorablement à l’approche d’Al-Hilal alors que ce serait la solution la plus lucrative pour le PSG, le club saoudien étant en mesure de dégainer une jolie offre de transfert, au contraire du FC Barcelone.

