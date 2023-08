Le transfert de Neymar facilité par une autre star du PSG ?

Thomas Bourseau

Neymar n’est plus le bienvenu au PSG et en a eu la confirmation mercredi. Prêt à revenir au FC Barcelone, le Brésilien pourrait être aidé par un certain Marco Verratti et un joli transfert à Al-Hilal comme l’affirme la presse anglaise.

Neymar a tranché pour son avenir. Comme L’Équipe le rapporte dans ses colonnes du jour ce jeudi, le Brésilien n’aurait pas du tout mal pris l’annonce de Luis Enrique et de Luis Campos au Campus PSG mercredi concernant son départ souhaité par l’entraîneur et le conseiller football du Paris Saint-Germain. Et pour cause, Neymar serait à ce jour bien emballé par l’idée de quitter le PSG à quatre ans de l’expiration de son contrat.

Le Barça discute du dossier Neymar

Et alors que RMC Sport fait part d’un intérêt grandissant de Neymar pour Al-Hilal, The Independent a confié ces dernières heures que la priorité du numéro 10 du PSG serait de rester en Europe et plus particulièrement du côté du FC Barcelone qui débattrait vivement en interne d’un retour de Neymar. Le Barça est en proie à des difficultés financières et serait dans l’obligation de sacrifier des membres de son effectif pour rapatrier Neymar.

Neymar - Verratti : Le Qatar à l’origine du malaise au PSG ? https://t.co/dMmniYvzPz pic.twitter.com/pvUejFnMfD — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Une vente de Verratti à Al-Hilal pour faciliter le retour de Neymar au Barça ?