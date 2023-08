PSG : Neymar a choisi son prochain club, ça se complique

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato, Neymar pourrait troquer la tunique du PSG pour celle du FC Barcelone. D’ailleurs, le Barça en débattrait en coulisses alors que le plan du Brésilien serait de poursuivre en Europe jusqu’en 2026, soit au moment de la prochaine Coupe du monde.

A l’instar de Kylian Mbappé, mais pour des raisons différentes puisque le champion du monde tricolore est poussé vers la sortie puisqu’il refuse de prolonger son contrat, Neymar pourrait lui aussi quitter le PSG avant la fin du mercato. Selon L’Équipe , les étoiles s’aligneraient enfin pour son transfert, les deux parties étant d’accord pour mettre un terme à son aventure entamée il y a six ans. Un retour aux sources au FC Barcelone pour Neymar ? Le milieu de terrain du Barça a ouvert grand la porte au Brésilien cette semaine pour El Desmarque.

Neymar fait débat au FC Barcelone, le feuilleton repart

Dans les bureaux de la direction du FC Barcelone, on étudierait sérieusement la piste Neymar bien qu’à l’instant T, elle soit grandement débattue en coulisses d’après The Independent . En effet, le FC Barcelone se trouverait dans l’obligation d’effectuer un gros dégraissage en amont afin de financièrement être capable d’assumer une opération si importante d’un point de vue économique. Ce serait la raison pour laquelle l’heure est au débat au FC Barcelone concernant le bien-fondé du dossier Neymar.

Rester en Europe jusqu’à la Coupe du monde : le plan de Neymar