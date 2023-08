PSG : Clash avec Neymar, on connaît le coupable

Axel Cornic

Après Lionel Messi et Kylian Mbappé, c’est Neymar qui aurait annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi, créant une situation assez délicate au Paris Saint-Germain. Car en dépit d’un très bon mercato, avec Ousmane Dembélé qui devrait bientôt débarquer, le club de la capitale doit trouver une solution avec le Brésilien... à seulement quelques jours du début de la saison en Ligue 1.

Il était censé être le seul survivant de la MNM, avec Lionel Messi qui a rejoint la MLS et Kylian Mbappé qui s’est engagé dans un énorme bras de fer avec le PSG. Mais comme ses coéquipiers, Neymar pourrait claquer la porte avant la fin de ce mercato. L’Equipe a en effet récemment annoncé qu’il aurait parlé au président Nasser Al-Khelaïfi, lui faisant part de son envie de quitter le PSG.

Verratti - Neymar : Le PSG lâche une bombe en coulisse https://t.co/qw3VdBFiPQ pic.twitter.com/ZolgGbtM1j — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Neymar veut quitter le PSG

Mais pour aller où ? Le quotidien révèle que Neymar voudrait revenir à ses premiers amours et donc rejoindre le FC Barcelone, qu’il avait quitté dans des circonstances particulières en 2017, pour rejoindre le PSG dans le cadre de ce qui reste actuellement le plus gros transfert de l’histoire. AS a pourtant expliqué qu’une arrivée du Brésilien ne serait pas du tout d’actualité au Barça, notamment à cause de l’état des caisses du club.

Il rêve du Barça, mais...