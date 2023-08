PSG : Barcelone recale encore Neymar, voilà pourquoi

Alexis Brunet

Neymar aurait demandé son départ au PSG. Le Brésilien aimerait revenir du côté du FC Barcelone, club qu'il a quitté en 2017 pour rejoindre le champion de France. Mais il y a de grandes chances que le transfert n'aboutisse pas, car Xavi, l'entraîneur du Barça, ne voudrait pas de lui ; et les finances de la formation espagnole ne permettent pas un tel transfert.

Le secteur offensif du club de la capitale est en pleine mutation. Tout d'abord, c'est Lionel Messi qui a quitté le PSG il y a plusieurs semaines, et ce, pour prendre la direction de l'Inter Miami. Ensuite, c'est l'avenir de Kylian Mbappé qui interroge. Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat à Paris, et il ne semble pas prêt à le faire. Il est donc mis à l'écart pour le moment, et cela pourrait durer toute la saison. Enfin on a appris ce lundi que Neymar pourrait lui aussi quitter le champion de France, ayant demandé son départ à la direction du PSG.

Neymar veut partir du PSG

D'après les informations du journal L'Équipe , Neymar aurait fait part à son président Nasser Al-Khelaïfi de son envie de départ. Le Brésilien serait lassé par son aventure parisienne, et le fait que des supporters viennent jusque devant chez lui pour l'inviter à quitter le PSG l'aurait particulièrement bouleversé. Le numéro 10 du club de la capitale souhaiterait revenir au FC Barcelone, mais cela s'annonce très compliqué.

Xavi ne veut pas de Neymar