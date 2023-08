Le PSG et Neymar, c’est terminé ?

Thomas Bourseau

Le PSG est prêt à tourner la page Neymar et lui aurait fait savoir dans la journée de mercredi. De quoi plutôt ravir le Brésilien qui aimerait se lancer un autre challenge. Rester en Europe demeurerait la priorité de Neymar, lui qui ne s’intéresserait pour le moment pas à l’Arabie saoudite.

Entre Neymar et le PSG, il se pourrait que le mariage n’entre pas dans sa septième année. Arrivé à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien devait faire passer un véritable cap sportif au Paris Saint-Germain en plus de l’apport marketing qu’il allait naturellement apporter. Néanmoins, hormis la finale atteinte au Final 8 de 2020 et la demi-finale de Ligue des champions la saison suivante, le PSG n’a pas réussi à mettre ses mains sur le Graal grâce à Neymar comme prévu initialement.

Le PSG dit stop, Neymar jubile

Pire, le PSG semble régresser alors que Neymar fait beaucoup parler de lui pour ses frasques extrasportives et qu’en parallèle ses blessures à répétition handicapent le Paris Saint-Germain. De quoi pousser le club parisien à prendre la décision de se séparer de lui. Mercredi, RMC Sport a dévoilé que le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique lui auraient signifié qu’il n’avait pas d’avenir au PSG. Selon L’Équipe , Neymar n’aurait pas mal réagi à cette annonce, bien au contraire.

Chelsea ou le Barça pour Neymar ? Le Brésilien écarte l’Arabie saoudite