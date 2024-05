PSG : Mbappé s’en va, le FC Nantes annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Après sept saisons passées du côté du PSG, Kylian Mbappé va quitter le club parisien, mais également le championnat de France. La Ligue 1 va donc se retrouver orpheline de sa plus grande star, un an seulement après les départs de Neymar et de Lionel Messi. Pour Antoine Kombouaré, ces pertes majeures ne constituent pas un réel danger pour le football tricolore.

Vendredi dernier, Kylian Mbappé officialisait sa grande décision. Après sept ans au PSG, l’attaquant âgé de 25 ans actait par le biais d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, son choix de ne pas renouveler son contrat à Paris, et donc de quitter les Rouge et Bleu le 30 juin prochain. Si tout indique que le Français va très prochainement s’engager en faveur du Real Madrid, la perte de Kylian Mbappé est à la fois un coup dur pour le PSG, mais également pour le championnat de France.

Avec le départ de Mbappé, coup dur pour la Ligue 1 ?

Après Sergio Ramos, Marco Verratti, mais surtout Lionel Messi et Neymar l’été dernier, la Ligue 1 voit donc une nouvelle star faire ses adieux. De quoi laisser présager une catastrophe en termes de visibilité pour le football français, mais aussi pour la Ligue, dont les droits TV de la saison prochaine n’ont toujours pas été attribués ? Pas véritablement selon Antoine Kombouaré. Interrogé à ce sujet par RMC Sport , l’actuel entraîneur du FC Nantes ne se veut pas inquiet.

« Des stars étaient là avant Kylian Mbappé et elles sont parties »