Mercato - PSG : Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a enfin fait sa grande annonce il y a une semaine. Le capitaine de l'équipe de France a révélé sur les réseaux sociaux qu'il n'allait pas prolonger au PSG. Sauf retournement de situation, l'international français signera très prochainement au Real Madrid. Un immense défi l'attend d'ailleurs chez les Merengue.

Il y a une semaine, Kylian Mbappé a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France a fait savoir qu’il n’allait pas prolonger et qu’il allait donc partir libre à l’issue de la saison. Le PSG sait maintenant à quoi s’en tenir. Et une tendance claire se dessine pour la prochaine destination du natif de Bondy.

Mbappé va signer au Real Madrid...

S’il a reçu des offres de Manchester United et de Liverpool comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, Kylian Mbappé semble néanmoins prendre la direction du Real Madrid. La star de 25 ans devrait enfin signer chez les Merengue , après sept ans d’attente.

... et se lance un défi à la Cristiano Ronaldo