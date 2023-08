PSG : Verratti a choisi sa prochaine destination !

Thomas Bourseau

Après onze ans passés au PSG, Marco Verratti serait susceptible de dire stop. Le club parisien lui aurait indiqué la porte de sortie et l’Arabie saoudite semblerait être sa prochaine destination, mais ce ne sera cependant pas Al-Ahli. Explications.

Depuis le printemps dernier, et bien qu’il ait officiellement prolongé son contrat en décembre 2022 jusqu’à l’été 2026, Marco Verratti ne semble plus être en adéquation avec le projet sportif du PSG et surtout, avec la philosophie du club et le traitement de ses stars et plus particulièrement avec Lionel Messi et Neymar comme l’expliquait L’Équipe .

Invité à prendre la porte par le PSG, Verratti se dirige vers l’Arabie saoudite

A l’image des propos tenus par sa représentante Rafaela Pimenta ces dernières semaines, l’avenir de Marco Verratti s’écrit de plus en plus en pointillés au sein de la capitale. Poussé vers la sortie par Luis Campos et Luis Enrique en leur qualité de conseiller football et d’entraîneur du PSG, Verratti serait clairement ouvert à un départ selon RMC Sport . Pour ce qui est de sa prochaine destination, cela ne ferait presque plus aucun doute : l’Arabie saoudite.

Al-Ahli se retire, Al-Hilal grand favori pour Verratti