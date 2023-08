PSG : Neymar réserve une surprise pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Neymar semble ne plus avoir d’avenir au PSG et en plus du FC Barcelone ainsi que de Chelsea, le Brésilien a la cote à Al-Hilal. Et alors que L’Équipe affirme que le club saoudien n’aurait pas ses faveurs, la vérité serait tout autre.

Clap de fin pour Neymar au PSG ? Arrivée en rock star en 2017, la star auriverde n’est plus la bienvenue à Paris. Conseiller football du PSG et entraîneur du club parisien, Luis Campos et Luis Enrique lui ont clairement fait savoir qu’il fallait qu’il trouve une nouvelle équipe cet été selon RMC Sport dans la journée de mercredi.

Le Barça et Chelsea, Neymar a la cote

D’après L’Équipe , qui confirme ainsi l’exclusivité du 10sport.com datant du 6 juin dernier, Chelsea se penche sur le dossier Neymar. Cependant, il y a un hic, qui est que les Blues ne disputeront pas l’édition à venir de la Ligue des champions. En parallèle, à l’image de son entraîneur Xavi Hernandez qui a botté en touche mardi soir, le FC Barcelone reste calme et surveille l’opération.

Mbappé : Le coup de pression du clan Neymar au PSG ! https://t.co/H5UlnFH20E pic.twitter.com/fy5FbQceNU — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Un double jeu de Neymar avec l’Arabie saoudite ?