L'OM boucle un transfert historique, «c'est embarrassant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha qui débarquait en provenance de Braga. Malheureusement pour les Marseillais, il n'a pas réussi à justifier son investissement, au point que son départ, en prêt, soit déjà évoqué. Une situation jugée embarrassante par Jean-Charles de Bono.

En janvier dernier, l'OM cherchait un avant-centre et n'a pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Une somme très importante qui a fait du buteur portugais le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Mais force est de constater qu'il peine à justifier l'investissement consenti par l'OM. Au point qu'un prêt en Bundesliga soit envisagé. Une situation embarrassante comme l'explique Jean-Charles de Bono.

EXCLU @le10sport : Dimitri Payet ne veut pas d'un autre club que l'OM en France▶️ Quelques touches au Qatar et Arabie Saoudite mais rien de concret▶️ Il n'envisage pas de rebondir en Ligue 1https://t.co/g0vAzolc19 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 9, 2023

«C’est un peu gênant»

« C’est un peu gênant de miser 32M€ sur un jeune joueur qui effectue qu’une demi-saison et non pas un titulaire à part entière », assure l'ancien joueur de l'OM pour Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Le perdre quasiment un an et demi est embarrassant»