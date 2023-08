Transfert à 10M€ à l'OM, il a dit oui

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Ruslan Malinovskyi serait sur le point de changer d'air cet été. Alors que le Torino aurait formulé une offre de prêt avec option d'achat, un accord serait proche avec le club phocéen. Ruslan Malinovskyi étant prêt à faire son retour en Italie.

Arrivé au mois de janvier, Ruslan Malinovskyi serait déjà sur le départ à l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de boucler la vente de l'attaquant de 30 ans, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Et cela tombe plutôt bien, puisque Ruslan Malinovskyi aurait la cote sur le marché.

Désillusion à l'OM, il pousse un coup de gueule https://t.co/UOwGu7EGbp pic.twitter.com/qumB4y6dcP — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Malinovskyi a choisi le Torino

Selon les informations de La Stampa , le Torino voudrait finaliser le transfert de Ruslan Malinovskyi d'ici la fin de la semaine, ayant proposé de négocier un prêt payant d'1M€ avec une option d'achat d'environ 9M€ à l'OM. Toutefois, à en croire le média transalpin, Pablo Longoria aimerait empocher 1M€ supplémentaire pour le départ de son numéro 18. En parallèle, le président de l'OM aurait un accord de principe avec le Besiktas, mais Ruslan Malinovskyi n'aurait pas donné son feu vert pour ce transfert. Autant d'indiscrétions confirmées par Tuttosport .

Un accord est proche pour le transfert de Malinovskyi