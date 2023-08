Désillusion à l'OM, il pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Ce mercredi, l'OM jouait le premier de sa saison et il peut déjà être considéré comme le plus important. Face à l'équipe grecque du Panathinaïkós, les Olympiens disputaient le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino ont perdu sur la plus petite des marges et devront profiter d'un Vélodrome bouillant la semaine prochaine pour tenter de gagner par deux buts d'écart. Avec un bon arbitre, cela pourrait être possible, en tout cas c'est l'avis d'Azzedine Ounahi.

Le premier match de l'ère Marcelino ne s'est passé comme prévu. L'OM a été battu dans la petite enceinte grecque d'Athènes par le Panathinaïkós (0-1) et devra réaliser un bien meilleur match la semaine prochaine au Vélodrome pour continuer de croire en la Ligue des Champions. L'OM devra faire sans sa recrue, Geoffrey Kondogbia, qui sera suspendu suite au carton rouge reçu mercredi soir.

« Déjà je trouve que l’arbitre… dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct »

Après la rencontre, au micro de RMC Sport , le milieu de terrain de l'OM, Azzedine Ounahi a poussé un gros coup de gueule contre l'arbitrage du match, estimant que son équipe avait été lésée : « Déjà je trouve que l’arbitre…On a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct. Maintenant il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match (…) C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. »

Gros couac à l’OM, il fait capoter son transfert https://t.co/4JbTohMYbu pic.twitter.com/MLLSZRkfzo — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

« Maintenant il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour »