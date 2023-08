L’OM est déjà sous pression

Arnaud De Kanel

Alors que les 19 autres équipes de Ligue 1 lanceront leur saison ce week-end, l'OM démarre la sienne ce mercredi. Les Olympiens sont à Athènes pour y affronter le Panathinaïkós. Un match crucial pour le club phocéen qui n'aura pas le droit à l'erreur pour éviter une grosse désillusion sportive et un désastre économique.

Les choses sérieuses débutent ce mercredi pour l'OM. Les hommes de Marcelino affrontent le Panathinaïkós pour le compte du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La défaite est interdite pour l'OM qui a absolument besoin de se qualifier pour les phases de groupes de la coupe aux grandes oreilles. Pour cela, il faudra donc faire face aux Grecs à deux reprises avant d'affronter, si qualification il y a, le vainqueur de la double confrontation entre Braga et le Backa Topola en barrages. Un chemin de croix attend l'OM et il démarre ce mercredi.

Un match sous haute tension

Les Olympiens disputeront leur premier match officiel de la saison sur la pelouse du Panathinaïkós dans une enceinte survoltée. Pour éviter les débordements, l'UEFA a directement interdit les supporters marseillais de déplacement et il en sera de même pour les Grecs lors de la manche retour au Vélodrome. Cette rencontre est cruciale pour les deux clubs et surtout pour l'OM qui enchaine les dépenses sur le mercato. Une qualification en Ligue des Champions est essentielle pour amortir cette fenêtre de transferts onéreuse car elle assure un chèque supérieur à 10M€ aux équipes qui y participent. La pression est donc plus importante du côté de l'OM même si Marcelino affiche une certaine sérénité.

👥 𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄Les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐢𝐧𝐨 pour le déplacement en Grèce🇬🇷 ✈️. #PAOFCOM pic.twitter.com/mgO9oDNCNo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2023

«Je ne considère pas que c’est une pression»