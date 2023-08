Le boss de l’OM a tranché, Marseille va adorer

Arnaud De Kanel

Les supporters de l'OM placent de gros espoirs sur la saison à venir et ils espèrent que leur club renoue avec un titre. Qu'ils se rassurent, Pablo Longoria et les autres membres de la direction ont fixé les objectifs et les ambitions sont grandes.

L'OM s'est considérablement renforcé cet été. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye sont arrivés pour le plus grand bonheur des supporters marseillais. Cette saison, l'OM a un effectif largement capable de ramener au moins un titre et Pablo Longoria l'a bien compris.

Une qualification en LDC pour débuter

Le premier objectif fixé par le président de l'OM concerne la Ligue des champions. L'Espagnol veut que son club existe dans la plus belle des compétitions européennes mais il faudra avant tout passer le 3ème tour préliminaire et ensuite les barrages.

Un podium et un titre pour l'OM !