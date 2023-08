Il est de retour à l’OM, «beaucoup d’émotions»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une très grosse blessure l’hiver dernier, Amine Harit avait été absent pendant de longs mois, mais le calvaire est terminé pour le milieu offensif marocain. De retour sur la pelouse du stade Vélodrome avec l’OM mercredi soir en match amical contre Leverkusen, Harit n’a pas dissimulé son grand bonheur.

En novembre dernier, Amine Harit avait traversé une grosse épreuve avec l’OM puisque l’international marocain avait été touché aux ligaments croisés du genou, ce qui avait mis un terme à sa saison et l’avait privé de la Coupe du Monde au Qatar. Mercredi soir, l’ancien Nantais a enfin eu le bonheur de refouler la pelouse du Vélodrome à l’occasion d’un match amical face au Bayer Leverkusen (1-2), et il n’a pas caché son bonheur en zone mixte après la rencontre.

« Un accueil magnifique »

« Surpris de l’accueil du public ? Oui et non, je m’y attendais un peu. Très heureux. C’était un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté. Ce n’était pas facile durant cette période (de blessure). Je suis très content d’avoir pu rejouer. J’ai beaucoup bossé, je me sens bien. J’étais prêt à jouer un match de ce niveau, il reste encore quelques détails. Ça va venir en enchaînant les matchs. J’ai eu beaucoup de soins, de travail physique, il faut recommencer à zéro, je n’arrivais même plus à poser le pied par terre. Il y a des étapes », confie Amine Harit, qui revient ensuite sur son calvaire pendant les mois de rééducation.

« Prêt à tout affronter »