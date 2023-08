Premier malaise à l'OM, le vestiaire réagit

Jean de Teyssière

Mercredi, l'OM disputait son dernier match de préparation, dans un stade Vélodrome plein à craquer (62 073 selon le club)face au Bayer Leverkusen. Les Olympiens ont perdu ce match (1-2) à cause notamment de deux boulettes de leur gardien, Pau Lopez. Mais à l'issue du match, le gardien a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, et notamment celui de Jonathan Clauss qui estime également que l'OM est prêt pour se qualifier en Ligue des Champions.

Au vu des réactions suite à la défaite olympienne en amical face au Bayer Leverkusen (1-2), ce revers peut être considéré comme encourageant. Un match qui doit normalement servir à l'OM pour préparer au mieux sa double confrontation face au Panathinaïkós, le 9 août prochain lors du troisième préliminaire de la Ligue des Champions.

« Il y a des jours avec et des jours sans »

Le match de l'OM face au Bayer Leverkusen a mis en lumière des automatismes pas encore réglés. Sur le premier but encaissé par l'OM, Geoffrey Kondogbia gêne la sortie de Pau Lopez. En revanche sur le deuxième but, la faute est uniquement au gardien marseillais, qui a encaissé un corner direct d'Amiri. Dans des propos rapportés par La Provence, Jonathan Clauss a tenu à défendre son portier : « Pau Lopez ? On lui a parlé, il y a des jours avec et des jours sans. Ça reste un match amical. Tout le monde doit travailler, on ne va pas lui tomber dessus. »

« On va être prêt pour la semaine prochaine »