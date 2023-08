«Ils n’ont pas recruté Messi et Courtois», il balance sur le mercato de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mercato estival, l'OM se montre actif, surtout dans le sens des arrivées. Les choix de Pablo Longoria et Javier Ribalta semblent faire l'unanimité auprès des supporters marseillais. Mais journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac a émis quelques réserves sur le mercato olympien, malgré l'arrivée de certaines stars comme Pierre-Emerick Aubameyang.

Ils sont six à avoir rejoint l'OM cet été : Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Un recrutement, qui enflamme déjà les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.

« Il faut se calmer »

Mais sur le plateau de l'émission L'Equipe du Soir , Dominique Séverac a tenu à temporiser. « La question c’est de savoir si je suis bluffé par le mercato de l’OM ? J’ai l’impression que les gars ils ont recruté Messi et Thibaut Courtois. Il faut se calmer » a lâché le journaliste du Parisien , avant de développer ses propos.

Séverac réclame de la lucidité