Mbappé - PSG : Il annonce une grande trahison !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours mis à l'écart, Kylian Mbappé continue de s'entraîner à Poissy avec les joueurs indésirables. Une situation provoquée par le PSG qui ne digère pas la décision de son attaquant de ne pas prolonger son contrat qui s'achève dans un an. Le Qatar s'est senti trahi pour le capitaine de l'équipe de l'équipe de France.

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat afin de partir libre dans un an, le PSG ne compte pas se laisser faire et espère toujours trouver une solution pour vendre son attaquant vedette d'ici le 31 août. C'est ainsi que le club de la capitale a décidé d'écarter Mbappé de la tournée estivale au Japon. Un geste fort qu'analyse Vincent Chaudel.

Un joueur du PSG réagit à la bombe sur Mbappé https://t.co/LTvdjAeoqH pic.twitter.com/ZiKqnIfcYU — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

«Celui qui a le plus à perdre en termes d’image est Mbappé»

« Celui qui a le plus à perdre en termes d’image est Kylian Mbappé. Jusqu’à maintenant, en France, il était le gendre idéal. Cet épisode peut lui faire du mal (…) En termes d’image, Paris a plus à gagner qu’à perdre au niveau national, tandis que Kylian Mbappé à plus à perdre qu’à y gagner (...) Kylian Mbappé ou son entourage n’avaient pas forcément besoin de faire fuiter leur décision de ne pas actionner l’année de prolongation de contrat. C’est lui qui a déclenché les hostilités, et son image de gentil en pâtit. Il a laissé entendre par le passé qu’il ne partirait pas gratuitement du Paris SG, et, en agissant de la sorte, il envisage l’idée de faire le contraire », a déclaré le fondateur de l’Observatoire du sport business dans les colonnes du Figaro .

«Les dirigeants parisiens se sentent trahis»