L’ASSE a trahi un joueur sur le mercato

Arnaud De Kanel

Après une demi-saison de haut vol avec l'ASSE, Niels Nkounkou a été acheté par les Verts. Bien évidement, Laurent Batlles ne veut pas perdre l'un de ses meilleurs éléments mais pourtant, le club et le joueur avaient convenu d'un accord avant le début du mercato qui offrait un bon de sortie au joueur formé à l'OM pour quitter le Forez en cas d'offre intéressante. Mais finalement, les dirigeants stéphanois ne tiennent pas leur parole.

Nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 alors qu'il n'avait pris part qu'à la seconde partie de saison, Niels Nkounkou a grandement contribué au maintien de l'ASSE. Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le joueur formé à l'OM a été transféré définitivement chez les Verts . Un deal qui arrangerait à la fois l'ASSE qui voyait l'opportunité de réaliser une très belle plus belle-value mais également le joueur qui voulait profiter des excellentes relations avec ses dirigeants pour aller voir un cran au-dessus lors de ce mercato. Finalement, le club du Forez a complètement changé d'avis.

«Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit»

Niels Nkounkou se sent totalement trahi. « Ils savent très bien ce que je pense. Je l'ai déjà dit à la dernière journée de Championnat et de nombreuses fois depuis. J'ai l'ambition de jouer en Première Division, je pense que c'est normal pour tout joueur de le vouloir. Depuis que je suis revenu, je n'ai vu que le coach (Laurent Batlles). Je l'ai mis au courant de la situation, il ne l'était visiblement pas. Il connaît maintenant mes intentions. J'aurais compris que l'on me bloque si je m'étais engagé sur du long terme et que j'essayais de partir au bout de six mois. Ce n'est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit pour me convaincre de signer. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi », a-t-il lâché dans un entretien accordé à L'Equipe . L'ancien joueur d'Everton lance le bras de fer.

«Il faut régler ma situation avec Saint-Étienne qui est compliquée»