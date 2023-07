Surprise, un joueur de l’ASSE part au clash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sous la forme d’un prêt lors du mercato d’hiver, Niels Nkounkou a réalisé une incroyable seconde partie de saison, contribuant largement au maintien assuré par l’ASSE. Sans surprise, son option d’achat a été levée par les Verts, mais le joueur formé à l’OM s’attendait à un transfert dans la foulée...

Lors du précédent mercato d'hiver, l'ASSE s'était massivement renforcée dans l'optique d'assurer son maintien en Ligue 2 après une première partie de saison catastrophique. C'est ainsi que les Verts ont notamment obtenu le prêt de Niels Nkoukou qui a largement contribué au redressement du club, au point d'être nommé pour le titre de meilleur joueur de L2. Ainsi, l'ASSE a levé son option d'achat, estimée à 2M€, avec la promesse que le club ne s'opposerait pas à son transfert. Seulement voilà. Malgré l'intérêt de l'Eintracht Francfort, Niels Nkounkou est retenu par l'ASSE ce qui semble particulièrement l'agacer.

Un ancien du PSG débarque, l’ASSE dit tout sur ce transfert https://t.co/1sFrBEivQU pic.twitter.com/1FYDJZsNfT — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit pour me convaincre de signer»

« Ils savent très bien ce que je pense. Je l'ai déjà dit à la dernière journée de Championnat et de nombreuses fois depuis. J'ai l'ambition de jouer en Première Division, je pense que c'est normal pour tout joueur de le vouloir. Depuis que je suis revenu, je n'ai vu que le coach (Laurent Batlles). Je l'ai mis au courant de la situation, il ne l'était visiblement pas. Il connaît maintenant mes intentions. J'aurais compris que l'on me bloque si je m'étais engagé sur du long terme et que j'essayais de partir au bout de six mois. Ce n'est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit pour me convaincre de signer. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi », lance le piston gauche dans une interview accordée à L’EQUIPE avant de préciser qu’il fera tout pour quitter l’ASSE.

«S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai»