Retrouvailles à l’OM, il annonce du lourd !

Première recrue estivale de l’OM, Geoffrey Kondogbia va retrouver Marcelino. Bien qu’il ne savait pas que le technicien espagnol le dirigerait à nouveau lorsqu’il a signé à Marseille, l’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid se réjouit d’évoluer à nouveau sous les ordres de l’entraîneur qu’il a connu à Valence.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas. Ainsi, quatre nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Un très beau mercato sur le papier. L'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid va d'ailleurs retrouver Marcelino, un coach sous les ordres duquel il a évolué à Valence. Mais ce n'est pas la présence du technicien espagnol qui l'a convaincu de signer à l'OM puisque Marcelino est arrivé après. Mais cela ne l'empêche pas de se réjouir de le retrouver.

«Il est très humain, c'est toujours agréable»

« Au-delà de l'aspect professionnel, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il est franc, direct. Il est également très humain, c'est toujours agréable. C'est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu'il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses », confie-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant de présenter la méthode Marcelino.

«C'est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires»