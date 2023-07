Un joueur arrive à l’OM, il craint un énorme échec

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour un peu plus de 10M€ en provenance de Watford, Ismaïla Sarr va retrouver la Ligue 1 avec l’OM. Un très joli coup sur le papier, Mady Touré, président et fondateur du club sénégalais « Génération Foot », rappelle qu’il faut éviter que l’international sénégalais ne se disperse trop.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est déjà particulièrement bien renforcé. La dernière recrue bouclée par le club phocéen est Ismaïla Sarr qui a débarqué en provenance de Watford. Sur le papier c'est un très joli coup, mais Mady Touré, président et fondateur du club sénégalais « Génération Foot » dans lequel l'ancien Rennais a été formé, prévient l'OM.

Éjecté par l'OM, il débarque en Arabie saoudite ? https://t.co/YaRj1NomVP pic.twitter.com/5cy5NarLv4 — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

«Je pense qu’il va tout casser à l’OM»

« C’est un très bon choix. Il faut féliciter le président Longoria qui a eu l’idée de faire revenir Ismaïla en Ligue 1. Je pense qu’il va tout casser à l’Olympique de Marseille grâce à ses qualités indéniables. Son arrivée à Marseille est la meilleure chose qui pouvait lui arriver compte tenu de sa situation à Watford. Avec la ferveur marseillaise que je connais si bien, il va beaucoup apporter à sa nouvelle équipe. En plus, "Auba" (Pierre-Emerick Aubameyang) va pouvoir le prendre sous son aile et le conseiller. Je suis convaincu que l’on va retrouver le Ismaïla Sarr que l’on a tous connu à Rennes, à Metz et quand il a débuté sa carrière à Génération Foot », explique le président et fondateur du club sénégalais « Génération Foot » dans les colonnes de La Marseillaise , avant de poursuivre.

«L'OM ne doit pas reproduire les mêmes erreurs commises par le passé avec les joueurs africains»