L'OM active un plan B inattendu sur le mercato

Benjamin Labrousse

Déjà très actif sur le marché des transferts cet été, l’OM pourrait poursuivre sur sa lancée et cibler de nouvelles recrues. Avec la perte récente de Sead Kolasinac et les retours de prêt de Nuno Tavares et d’Issa Kaboré, le club phocéen apprécie le profil de Joakim Maehle (26 ans, Atalanta Bergame). Mais la solution marseillaise à ce poste pourrait finalement se trouver au sein du centre de formation.

Parmi les clubs français évoluant dans l’élite, l’OM sera le premier à effectuer ses grands débuts lors de cet exercice 2023-2024. Les 9 et 15 août prochains, le club phocéen disputera ses matchs de barrage dans l’optique d’une qualification en Ligue des Champions. Ainsi, Marseille devait très rapidement se renforcer sur le mercato estival afin d’arriver à ces échéances avec le groupe le plus complet possible.

L’OM sous le charme de Joakim Maehle

À ce sujet, l’OM ne s’est pas manqué. Avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que celle d’Ismaïla Sarr, les dirigeants marseillais ont réellement renforcé leur effectif, et ce, à des postes bien ciblés. Mais le club phocéen pourrait poursuivre son mercato ambitieux avec la signature du latéral Danois Joakim Maehle (26 ans). Ce dernier évolue à l’Atalanta Bergame, qui demanderait une somme à deux chiffres pour le lâcher.

Le jeune Emran Soglo envisagé par l’OM pour la saison prochaine