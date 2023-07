PSG : Une date est annoncée pour ce transfert a 100M€

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG souhaite impérativement recruter un attaquant de pointe au profil complet. Si le club parisien a multiplié les pistes à ce sujet lors des derniers mois, celle menant à Harry Kane semble s’éloigner de jour en jour. Le buteur anglais semble se diriger vers le Bayern Munich, qui se veut extrêmement confiant dans cette opération.

Depuis plusieurs mois, le PSG ainsi que de nombreux cadors européens sont à la recherche de la perle rare concernant le recrutement d’un numéro 9. Cependant, le manque de joueurs très confirmés à ce poste rend le stade des négociations très rudes au niveau de la concurrence, mais également au niveau du prix demandé par les clubs concernant leurs attaquants.

Le PSG toujours à la recherche d’un attaquant

Ainsi, le PSG a envisagé de nombreuses pistes à ce poste si précieux pour la formation de Luis Enrique. Si certains joueurs comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, ou encore Gonçalo Ramos ont été étudiés par les décideurs parisiens. Mais le profil d’Harry Kane a également été l’une des priorités du mercato du club de la capitale.

Le Bayern touche au but pour Harry Kane