Mercato : Un clash éclate à l’ASSE, une solution est trouvée

Arnaud De Kanel

Auteur d'une deuxième partie de saison de haute-volée, Niels Nkounkou veut quitter l'ASSE. Le joueur formé à l'OM a entamé son bras de fer avec la direction des Verts qui s'affaire désormais pour lui trouver un successeur. Et visiblement, le profil idéal a été déniché.

L'ASSE est face à un très gros défi. Si les Verts veulent se relever et retrouver l'élite du football français la saison prochaine, cela passera par un mercato ambitieux. Après avoir perdu leur meilleur joueur en la personne de Jean-Philippe Krasso, le club du Forez pourrait voir partir un autre homme fort de la saison passée.

Guendouzi, Dembélé, Mbappé... Toutes les infos mercato du 29 juillet https://t.co/8YlDB8LFlw pic.twitter.com/nMe7fG2rj9 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Nkounkou veut partir

Cet homme n'est autre que Niels Nkounkou. L'arrière gauche veut quitter l'ASSE et il l'a fait savoir. « S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football », a-t-il martelé dans un entretien accordé à L'Equipe . L'ASSE prépare sa succession.

Leautey pour le remplacer