Il lâche un incroyable tacle à l’ASSE après son transfert

Thibault Morlain

En janvier dernier, pour éviter la relégation, l’ASSE était partie chercher Niels Nkounkou à Everton. Le latéral gauche avait alors été prêté et le choix a été payant puisque le Français a été impression au sein de l’effectif de Laurent Batlles. De quoi convaincre l’ASSE d’activer son option d’achat de 2M€ pour acheter définitivement Nkounkou. Mais voilà que cet achat n’a clairement pas plu au joueur stéphanois.

Formé à l’OM, Niels Nkounkou a fait son retour en France lors du dernier mercato hivernal. En effet, le latéral gauche avait été prêté par Everton à l’ASSE. Un prêt qui s’est transformé en transfert définitif au terme de la saison grâce à l’option d’achat présente pour les Verts. Convaincu par les performances de Nkounkou dans le Forez, le club entraîné par Laurent Batlles a lâché les 2M€ nécessaires pour réaliser ce transfert.

Un ancien du PSG débarque, l’ASSE dit tout sur ce transfert https://t.co/1sFrBEivQU pic.twitter.com/1FYDJZsNfT — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« J'étais surpris et pas vraiment ravi »

Aujourd’hui, Niels Nkounkou est donc officiellement un joueur de l’ASSE à part entière, ayant un contrat jusqu’en 2026 avec les Verts. Le fait que le Français n’a clairement pas apprécié comment les choses se sont déroulées pour son transfert à Saint-Etienne. Ainsi, dans un entretien accordé à L’Equipe , Nkounkou a lâché un incroyable tacle : « Un jour, en avril, les dirigeants sont venus me dire qu'ils l’activaient. J'étais surpris et pas vraiment ravi. Mais comme la saison était encore en cours, j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. On va dire que j'ai été un bon Stéphanois ».

« Je venais pour six mois, c'est tout »