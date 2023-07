L’ASSE se lâche sur ce dossier chaud du mercato

Thibault Morlain

Du côté de l’ASSE, le cas de Niels Nkounkou est au coeur des rumeurs sur ce marché des transferts. Acheté définitivement par les Verts suite à son prêt par Everton, le latéral français n’a pas caché ses ambitions de jouer à un plus haut niveau. Si Nkounkou est courtisé, le problème c’est que du côté de l’ASSE, la porte est visiblement fermée à double tour pour le joueur de Laurent Batlles.

Débarqué à l’ASSE l’hiver dernier, Niels Nkounkou, alors prêté par Everton, n’a pas mis longtemps avant de s’imposer dans le 11 de Laurent Batlles. Auteur de performances remarquables, le latéral formé à l’OM a convaincu sa direction de lâcher les 2M€ de son option d’achat. Désormais, Nkounkou est un Stéphanois à part entière. Mais pour encore combien de temps ? A la fin de la saison dernière, le joueur de Batlles avait exprimé ses envies de jouer au plus haut niveau. Difficile donc pour lui de se réjouir d’une nouvelle saison en Ligue 2. Un transfert est alors évoqué pour ce mercato estival, l’Eintracht Francfort étant notamment intéressé par Niels Nkounkou.

Après son transfert, il envoie un énorme message à l’ASSE https://t.co/1wRZs1uFfj pic.twitter.com/AcMomOaWRC — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« On a eu une offre, ce n'est pas un secret. On l'a refusé »

Quid alors de Niels Nkounkou ? Tout l’état major de l’ASSE a fait un point sur ce gros dossier du mercato pour Envertetcontretous . Coordinateur sportif, Loïc Perrin a lâché : « On a eu une offre, ce n'est pas un secret. On l'a refusé. L'idée c'est de conserver Niels ». Entraîneur des Verts, Laurent Batlles a lui confié : « Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas lu ça, je ne lis rien. Il revient mercredi et on verra comment il reviendra. Moi je compte sur lui et j'attends qu'il revienne cette semaine comme Benjamin (Bouchouari), mercredi matin. Je n'ai pas de soucis, je ne lis pas les choses. Tant qu'il ne me l'a pas dit en face, aujourd'hui je ne lis pas ce qui se dit ailleurs. Est-ce que j'ai échangé avec Niels (Nkounkou) ? Non, il est en vacances, et je le laisse en vacances comme j'ai laissé les autres ».

« Son départ n'est pas une hypothèse de travail »